دونالد ترامب يواجه اتهاما جديدا أمام المحكمة

ياسر رشاد - القاهرة - يواجه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب اتهامات متعددة فى الفترة الأخيرة تتعلق بالفساد، فضلا عن عدد من القضايا الأخرى والتى كان آخرها ما أعلنت عنه السيدة جيسيكا ليدز البالغة 81 عاما أمام محكمة فى نيويورك أمس الثلاثاء من محاولة ترامب التحرش بها جنسيا خلال رحلة بالطائرة فى الولايات المتحدة فى أواخر سبعينيات القرن الماضى.

جاء ذلك شهادة جيسيكا ليدز فى قضية الكاتبة والصحافية الأمريكية السابقة إى جين كارول التى تقاضى الرئيس السابق بتهمتى الاغتصاب والتشهير.

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وينفى ترامب التهم الموجهة إليه فى قضية هى واحدة فقط من سلسلة إجراءات قانونية يواجهها وقد تعوق ترشحه إلى الانتخابات الأمريكية عام 2024 وسعيه إلى ولاية ثانية فى البيت الأبيض بعدما أمضى أربعة أعوام بين 2017 و2021.

وقالت ليدز أمام المحكمة الفدرالية فى مانهاتن إن ترامب تحسسها فى قسم مسافرى

درجة رجال الأعمال خلال رحلة إلى نيويورك فى العام 1978 أو 1979، وتابعت "لم يدر أى حوار. حصل ذلك بشكل مفاجئ، وحاول تقبيلى وتحسس جسدى".

ومثل ترامب فى مطلع أبريل الماضى أمام القضاء فى قضايا جنائية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية سابقة لشراء صمتها قبل الانتخابات الرئاسية العام 2016 التى فاز بها على حساب كلينتون.

ومن أبرز القضايا التى تلاحق ترامب الاتهامات الموجهة اليه بممارسة ضغوط على مسؤولين عن العملية الانتخابية فى ولاية جورجيا فى 2020، فضلا عن تحقيق حول طريقة تعامله مع أرشيف البيت الأبيض.