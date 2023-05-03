إسرائيل مرعوبة من صواريخ المقاومة الفلسطينية وتطلق صافرات الإنذار

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن جيش الإحتلال الإسرائيلي، حالة الاستنفار، وأطلق صافرات الإنذار في جنوب إسرائيل، مساء اليوم الثلاثاء، على خلفية إطلاق المقاومة الفلسطينة صواريخ في اتجاه الأرضي المحتلة.

وشنت قوات الجيش الإسرائيلي، غارة جوية على على قطاع غزة، وأفاد شهود في القطاع أنهم سمعوا دوي انفجارات، مع تحليق مقاتلات إسرائيلية.

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وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن انفجارات وقعت في عدة مناطق في قطاع غزة ناجمة عن غارات إسرائيلية.

وأطلق المقاومة الفلسطينية، أكثر من 20

صاروخاً من قطاع غزة، أمس الثلاثاء، وسط حالة من الاستنفار الإسرائيلي إثر مقتل القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر عدنان، نتيجة إضرابه عن الطعام داخل السجون الإسرائيلية منذ 87 يوماً.

وأفادت القناة السابعة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي لم يفعل منظومة القبة الحديدية لسقوط الصواريخ في أماكن مفتوحة.

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