خروج قطار عن مساره نتيجة انفجار عبوة ناسفة

ياسر رشاد - القاهرة - انفجرت عبوة ناسفة بجوار شريط السكة الحديد، مما أسفر عن خروج قطار عن مساره، ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن.

وقال بريانسك ألكسندر بوغوماز حاكم منطقة بريانسك الروسية، إن قطار شحن روسي، خرج عن مساره، اليوم الثلاثاء، بعد إنفجار عبوة ناسفة، زُرعت في مسار القطار.

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وأوضح بوغوماز، أن عبوة ناسفة غير محددة، انفجرت قرب محطة قطار سنيزيهستاكايا.

وخرجت قاطرة وعدة عربات من القطار عن المسار، نتيجة الإنفجار.

وانفجرت العبوة في منطقة بريانسك الروسية، القريبة من الحدود الأوكرانية، وتقع المحطة على بعد كيلومترين خارج مركز بريانسك.

وذكرت شركة السكك الحديد العامة

الروسية، في بيان رسمي لها، أن القطار خرج عن مساره بسبب "تدخل أشخاص غير مصرح لهم في أعمال النقل بالسكك الحديد".

ولم تشر الشركة وقوع، أية انفجارات على شريط السكة الحديدية، وأوضحت أن الحادث وقع في الساعة 19,47 بالتوقيت المحلي.

وتابعت الشركة أن القاطرة الأمامية للقطار و"حوالى 20 عربة" خرجت عن مسارها وأن حركة القطارات في المنطقة توقفت.

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