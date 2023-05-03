شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السودان.. الجيش و"الدعم السريع" يتبادلان الاتهامات بخرق الهدنة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، فجر الأربعاء، الاتهامات بخرق الهدنة في أحياء العاصمة الخرطوم، وحمل كل طرف الآخر مسؤولية "الأعمال العدائية" بينهما.

وقال الجيش السوداني في بيان، إن قوات الدعم السريع خرقت الهدنة في الأحياء السكنية، معلنا أنه رصد هروب أعداد كبيرة من قوات الدعم السريع من أم درمان باتجاه الغرب، وفق نص البيان.

وأكد الجيش في بيانه، أنه وثق عمليات نهب للبنوك والمحال التجارية في أم درمان.

من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السريع في بيان، "تواصلت خروقات القوات الانقلابية بالقوات المسلحة وكتائب الظل والفلول، للهدنة الإنسانية المعلنة.. وتصدت قواتنا في عدد من المواقع بالعاصمة الخرطوم لاعتداءات الطيران والمدافع على المدنيين وتمكنت من إسقاط طائرة من طراز (ميج)". معلنا أن قواته "تبسط سيطرتها على 90% من ولاية الخرطوم، ونبشر شعبنا أن النصر قريب"، وفق تعبيره.

وكشف الناطق باسم الدعم السريع، أنه تم اليوم الثلاثاء إطلاق عدد 27 من أسرى قوات الانقلابيين في شمال كردفان بعد وساطة قادتها مجموعات محلية.