الاتحاد الأوروبي يخطّط لإنتاج مليون قذيفة سنوياً

ياسر رشاد - القاهرة - يطرح الاتحاد الأوروبي خطة لتعزيز قدرته الإنتاجية للذخائر المدفعية إلى مليون قذيفة سنوياً، في الوقت الذي يندفع فيه إلى تسليح أوكرانيا وإعادة ملء مخزوناته.

وبعد عقد من انخفاض الاستثمار، تكافح الصناعة الدفاعية في أوروبا للتكيّف مع زيادة الطلب التي نتجت من الحرب الروسية على أوكرانيا الموالية للغرب.

وتقترح خطة المفوضية الأوروبية، التي سيتم الكشف عنها الأربعاء، استخدام 500 مليون يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز إنتاج الذخيرة في التكتل.

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وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بريتون: عندما يتعلق الأمر بالدفاع، يجب أن تتحوّل صناعتنا الآن إلى وضع اقتصاد الحرب.

وأضاف: أنا واثق من أننا خلال 12 شهراً سنكون قادرين على رفع قدرتنا الإنتاجية إلى مليون طلقة سنوياً في

أوروبا.

وستخصص أموال الاتحاد الأوروبي لتمويل خطوط إنتاج جديدة لقذائف الهاوتزر والصواريخ، وزيادة إنتاج البارود وتجديد الذخيرة القديمة.

وتقول بروكسل إن الأموال ستوفّر حوالى 50 في المئة من التمويل لمشاريع مختارة، وسيتعيّن على الدول الأعضاء توفير النصف الآخر من الأموال.

وسيؤدي ذلك إلى رفع القيمة الإجمالية للخطّة إلى مليار يورو.

وفي هذا الإطار، أشار بريتون إلى أن الخطة التي نقترحها غير مسبوقة وهي تهدف إلى تقديم الدعم المباشر، بأموال الاتحاد الأوروبي، لتكثيف صناعتنا الدفاعية من أجل أوكرانيا ومن أجل أمننا.