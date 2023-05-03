550 ضحية و4926 مصابًا منذ بدء القتال في السودان

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت وزارة الصحة السودانية، عن أحدث حصيلة من القتلى والمصابين، إثر الاشتباكات التي تدور بين الجيش وقوات الدعم السريع، منذ 15 أبريل الماضي.

وقالت وزارة الصحة السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه تم تسجيل 6 إصابات اليوم بولاية الخرطوم، دون تسجيل أي حالات وفاة بالمستشفيات، فيما سجلت حالة وفاة واحدة في ولاية وسط دارفور، ما يرفع إجمالي عدد المصابين منذ اندلاع الاشتباكات إلى 4926 حالة، بالإضافة إلى 550 حالة وفاة تم تسجيلها في

كل المستشفيات ولايات السودان المختلفة.

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وأشارت الوزارة السودانية إلى أن إجمالي عدد الولايات التي تأثرت حتى اليوم 12 ولاية.

ونوهت الوزارة بأن تقرير الوفيات والإصابات يعتمد في الإحصاء على ما يصل للغرفة المركزية من المستشفيات العامة والخاصة بولايات السودان المختلفة.