النقابات الفرنسية تدعو للتظاهر السبت المقبل لإلغاء قانون التقاعد

ياسر رشاد - القاهرة - دعت النقابات في فرنسا، اليوم الثلاثاء، إلى اليوم الرابع عشر من التعبئة في السادس من يونيو لإسماع الصوت للنواب الذين تتعين عليهم دراسة مشروع قانون يهدف إلى إلغاء إصلاح التقاعد.

جاء ذلك غداة تعبئة كثيفة في الأول من مايو في فرنسا.

عيد العمال ..الإثنين الدامي في فرنسا

وقالت النقابات، في بيان: "ندعو بشكل موحد منظماتنا إلى لقاء النواب في كل مكان، لدعوتهم للتصويت لصالح مشروع القانون هذا، وفي هذا الإطار، يدعو الاتحاد النقابي إلى مضاعفة المبادرات، عبر يوم جديد للتحرّك المشترك".

وأضافت النقابات أنّ مشروع القانون المقدّم من مجموعة صغيرة من الوسط سيسمح لأول مرة للتمثيل الوطني باتخاذ قرار بالتصويت على إصلاح نظام التقاعد.

وقالت رئيسة الوزراء، إليزابيث بورن، اليوم الثلاثاء، إن الصور التي رأيناها، لا سيما تلك الخاصة بشرطي أحرقته زجاجة مولوتوف

(في باريس)، لا تطاق، وتوضح أن العنف قد وصل إلى مستوى جديد.

من جهته، أكد الاتحاد العمالي العام أنّه لا يمكن استئناف الحوار إلا إذا أثبتت الحكومة استعدادها لأخذ مقترحات النقابات العمالية في الاعتبار، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة أعلنت عن فتح دورة من المشاورات من دون أن يتمّ تحديد الهدف أو الإطار بدقة.

كذلك، قالت زعيمة نواب اليسار الراديكالي، ماتيلد بانو، إنه لن تكون هناك عودة إلى الوضع الطبيعي في هذا البلد طالما استمر إصلاح نظام التقاعد.