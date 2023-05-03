الجوازات تواصل إنهاء إجراءات دخول السعوديين ورعايا الدول القادمين من السودان

تواصل المديرية العامة للجوازات جهودها في إنهاء إجراءات دخول رعايا الدول الشقيقة والصديقة القادمين من السودان، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، وقاعدة الملك عبدالله الجوية.
وأكدت الجوازات معالجة أوضاع رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين لا يحملون تأشيرات دخول أو جوازات سفر، والتنسيق في ذلك مع سفارات وممثليات بلدانهم لاستكمال إجراءات عودتهم إلى بلدانهم.
يأتي ذلك ضمن جهود المديرية في خدمة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة بالتنسيق مع الجهات الشريكة، عبر دعم منصات الجوازات بقوة الإسناد البشري والتقني لتسريع إنهاء إجراءات دخولهم ومغادرتهم خلال عمليات الإجلاء.
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