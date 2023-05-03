سكرتير ديانا يرفض القسم

محذرًا من أن خطط مطالبة الجمهور بإعلان ولائهم للملك تشارلز الثالث أثناء التتويج «مثيرة للانقسام»، وعندما سُئل جيفسون عن السبب خلال ظهوره في برنامج (Good Morning Britain) على قناة (ITV) اليوم مع المقدمين سوزانا ريد وريتشارد مادلي شرح قراره لماديلي، قائلا: «حسنًا، إنه ليس شيئًا شخصيًا ريتشارد، إنه يشعرني فقط بأنه غير بريطاني».
وقال وزير النقل مارك هاربر لشبكة سكاي نيوز إنه سيؤدي اليمين، وقال إن أعضاء البرلمان تعهدوا بالفعل بالولاء لجلالة الملك، وإن التتويج سيكون «فرصة رائعة» و«عرضًا رائعًا لبريطانيا في جميع أنحاء العالم».
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