انت الان تتابع خبر الطيران الإسرائيلي يستهدف غزة واطلاق صواريخ تجاه مستوطنات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت قناة "فلسطين اليوم" أن "طائرات الاستطلاع التابعة للاحتلال قصفت هدفا في محيط منطقة السفينة للمرة الثالثة وهدفا في منطقة البيدر غربي غزة وهدفا جنوبي غزة".

وأشارت "فلسطين اليوم" إلى أن "طائرات الاحتلال الحربية شنت 6 غارات على محيط منطقة السفينة شمال غرب غزة، واستهدفت أيضا موقعا في خانيونس جنوبي قطاع غزة".



الى ذلك، أفاد موقع "روسيا اليوم" بإطلاق "زخة جديدة من الصواريخ من غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة، فيما دوت صافرات الإنذار في مستوطنات الغلاف وسديروت".

وأشار إلى أن "المقاومة استهدفت الطائرات الإسرائيلية بصواريخ أرض جو".