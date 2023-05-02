انت الان تتابع خبر وزير الداخلية يصدر توجيهاً يخص عمل السيطرات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الثلاثاء، بأن يكون عمل جميع السيطرات داخل وخارج المدن وفق الخطط المرسومة ومتابعة المطلوبين.

وقالت الوزارة في بيان، إن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ترأس ، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً في مقر الوزارة بحضور قائد عمليات بغداد ووكلاء وزارة الداخلية، عبر الدائرة التلفزيونية، حيث ضم الاجتماع جميع قادة الشرطة في بغداد والمحافظات".

وأكد الشمري وفق البيان أنه "سيتم تحليل وتقييم عمل مفاصل وتشكيلات الوزارة"، مشدداً على أن "تقييم قائد الشرطة سيكون وفق مستوى الاستتباب الأمني في المحافظة الواقعة ضمن قاطع مسؤوليته"، مشدداً على أن "يكون هذا القائد على قدر المسؤولية المناطة به".

كما أكد الشمري على "متابعة جميع المجرمين والمطلوبين للقضاء والاستمرار بحملات التفتيش عن الأسلحة غير المرخصة خاصة في المنطقة التي تشهد اطلاق العيارات النارية بشكل مخالف للقانون"، مشدداً بالقول "يجب أن نضع في مقدمة عملنا خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم وأن يشعروا بالأمن والسهر على سلامتهم من خلال العمل بروح الفريق الواحد".

وبين أن "على قائد الشرطة دعم المنتسبين في تطبيق القانون"، موجهاً بأن "يكون عمل جميع السيطرات داخل وخارج المدن وفق الخطط المرسومة ومتابعة المطلوبين".