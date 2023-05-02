انت الان تتابع خبر نائب يصف طلب استجواب وزير التربية بـ"الاستهداف السياسي" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف النائب محمود حسين القيسي، الثلاثاء، طلب استجواب وزير التربية إبراهيم نامس ياسين بـ"الاستهداف السياسي".

وقال القيسي في تغريدة على "تويتر"، إن "تقديم طلب استجواب وزير التربية يعد استهدافا سياسا بامتياز".

وأضاف "كان الاولى مناقشة الطلب في لجنة التربية النيابية اولا على وفق مبررات الاستجواب كونها المعنية بمراقبة عمل الوزارة وتقييمها".

وقدم النائب اكرم العساف، اليوم الثلاثاء، طلبا بتأييد 116 نائبا لرئيس مجلس النواب لاستجواب وزير التربية.