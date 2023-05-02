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عقب تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454859-638186495970140032.jpg

2023-05-02 | 17:30

عقب تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد

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هنأ رئيس نادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، بتأهل ناديي الميناء وأمانة بغداد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.
وقال حسن في بيان لنادي الزوراء "أهنأ إدارتي الميناء وأمانة بغداد على التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل وأتمنى لهما النجاح الدائم".

وكان فريق الميناء قد ضمن تأهله للدوري الممتاز بعد صدارته للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الاولى برصيد 38 نقطة.


وبدوره نجح الميناء في العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 46 نقطة.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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