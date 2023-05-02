السيسي: مصر ترفض التدخل في شؤون الدول

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جاء ذلك في حوار صحفي أجراه السيسي مع رئيس التحرير الدولي لصحيفة «أساهي»، إحدى أكبر الصحف اليابانية وأعرقها، على هامش زيارة رئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا لمصر، وفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة أحمد فهمي.
وقال المتحدث، في بيان نشر عبر صفحته بموقع «فيس بوك» أمس، «إن الحوار الصحفي تطرق إلى عدد من الموضوعات منها العلاقات المصرية اليابانية الوثيقة، والتعاون بين البلدين في تسوية القضايا والأزمات الدولية، سواء الأزمة الروسية الأوكرانية أو الأزمات الإقليمية الراهنة».
وأكد السيسي حرص مصر واليابان على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيدا بقوة العلاقات بين الدولتين.
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