قطر تستضيف اجتماعا أمميا حول نساء أفغانستان

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وانتقد ممثل طالبان البارز سهيل شاهين استبعاد الحركة من الاجتماع، وقال «يجب أن نحصل على الفرصة للتعبير عن وجهة نظرنا من خلال المشاركة في الاجتماعات، كيف سيطبقون القرار إذا لم نكن هناك؟»
ووصف القرار بأنه «تمييزي وغير مبرر». ولا يعترف المجتمع الدولي بحركة طالبان كحاكم شرعي لأفغانستان منذ سيطرتها على البلاد بعد انسحاب القوات الأمريكية.
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