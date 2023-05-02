2000 يمني عالق في بور سودان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أفاد مصدر يمني أمس بأن الآلاف من مواطني بلاده «ما زالوا عالقين في السودان، ويعيشون ظروفا إنسانية صعبة، وبحاجة إلى سرعة إجلاء».

وقال عفيف البراشي، رئيس الاتحاد العام للطلاب اليمنيين في السودان، «إنه يوجد حاليا قرابة 2000 يمني عالق في مدينة بورتسودان السودانية يعيشون في ظروف إنسانية صعبة، ولا يملكون سكنا مناسبا».

ولفت إلى أن أغلب اليمنيين العالقين قرروا مغادرة السودان ببعض الأغراض المهمة، وتركوا معظم مقتنياتهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى تواجد قرابة 400 يمني عالق بمدينة مدني في السودان، وهي نقطة إجلاء مستقرة خارج الخرطوم.