السعودية تجلي 5629 شخصًا من السودان ينتمون لـ 102 دولة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن إجمالي من أجلتهم المملكة العربية السعودية من السودان؛ منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم الثلاثاء، بلغ 5629 شخصاً (239 مواطناً سعوديا، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).

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وذكرت الوزارة، وفقا لما أوردته قناة الإخبارية السعودية، أنه استمراراً للجهود التي تبذلها المملكة بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة،

وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى مدينة جدة 14 مواطناً سعوديا، و206 أشخاص من جنسيات (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن)، ليصل إجمالي من تم إجلاؤهم منذ بدء عمليات الإجلاء حتى اليوم 5629 شخصاً.

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