شويغو يطالب بـمضاعفة إنتاج الصواريخ

ياسر رشاد - القاهرة - طالب وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو شركة حكومية إلى مضاعفة إنتاجها من الصواريخ، في حين يلوح هجوم مضاد أوكراني محتمل في الأفق وتشير تقارير إلى أن طرفي الصراع المستمر منذ 14 شهرا يواجهان أزمة ذخيرة.

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وقال شويغو متحدثا في اجتماع مع كبار ضباط الجيش، الثلاثاء، إن شركة الصواريخ التكتيكية المملوكة للدولة تفي بعقودها في الوقت المناسب، لكنه أضاف "من الضروري الآن مضاعفة إنتاج الأسلحة عالية الدقة في أقصر وقت ممكن.

ويحاول المحللون معرفة ما إذا كانت الذخيرة عالية الدقة تنفد لدى روسيا، إذ أصبحت قذائفها الصاروخية التي تستهدف أوكرانيا أقل تواترا وأصغر حجما.

ولفتت وزارة الدفاع البريطانية في تقييم، الثلاثاء، إلى أن المشكلات اللوجستية لا تزال في قلب حملة روسيا المتعثرة بأوكرانيا، وأضافت أن "موسكو ليس لديها ذخائر كافية لتحقيق النجاح في الهجوم.

والإثنين قال البيت الأبيض إن تقديراته تشير إلى أن أنه منذ ديسمبر فقط، تكبدت روسيا 100 ألف ضحية من بينهم أكثر من 20 ألف قتيل، بينما تصدت أوكرانيا لهجوم عنيف شنته القوات الروسية في شرق أوكرانيا.

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