الخيانة تمزق صفوف مليشيا الدعم السريع

ياسر رشاد - القاهرة -

مع استمرار تبادل الاتهامات بين طرفي الحرب الأهلية السودانية -الجيش السوداني وقوات الدعم السريع- بخرق الهدنة بين الجانبين والتي تمت بوساطة أمريكية سعودية.

وكانت هذه الهدنة الأخيرة الأنجح بين سابقاتها في فرض الهدوء النسبي على المدن السودانية؛ ما سمح لاستمرار عمليات الإجلاء للرعايا الأجانب عبر منفذ بورتسودان البحري.

من جهة أخرى، بدأت المملكة العربية السعودية جهود وساطة بين عبد الفتاح البرهان قائد الجيش السوداني ومحمد حمدان حميدتي قائد قوات الدعم السريع.

ويشكك الإعلام الغربي في نجاح الوساطات الإقليمية أو الدولية

لوقف القتال بصورة نهائية بين الطرفين المتخاصمين استنادًا إلى غياب قدرة كل جانب على التحكم في تصرفات أفراده على الأرض.

أخيرًا، تبرز الحلقة تصريحات محمد حمدان حميدتي المتلفزة حول ما أسماه خيانة أغلب الضباط داخل قوات الدعم السريع وعودتهم؛ للانضمام إلى الجيش السوداني؛ ما أدى إلى غياب الانضباط العسكري عن أفراد المليشيا.