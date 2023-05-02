السعودية تجلي 220 شخصا من السودان بينهم أمريكيون

استمرارا للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية بتوجيهات من القيادة الرشيدة -أيدها الله- في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من جمهورية السودان إلى المملكة، وصل مساء اليوم عبر سفينة جلالة الملك "الرياض" إلى مدينة جدة 14 مواطناً، و 206 أشخاص من الجنسيات التالية : (الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وجنوب السودان، واليمن). وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم، وبذلك يصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5629 شخصاً (239 مواطناً، ونحو 5390 شخصاً ينتمون لـ 102 جنسية).



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