انت الان تتابع خبر تابع لـ "الحرس الثوري".. قتيلان بانفجار مخزن للأسلحة في إيران والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقع انفجار في مخزن للأسلحة والذخيرة في معسكر هاشمي نجاد التدريبي التابع للحرس الثوري بمدينة دامغان

وقالت قناة "قدس" التابعة للحرس الثوري الإيراني عبر موقع "تلغرام"، إن "انفجارا وقع في مخزن للأسلحة والذخيرة في معسكر هاشمي نجاد التدريبي التابع للحرس الثوري في مدينة دامغان"، مضيفة أن "شخصين قتلا بينما أصيب عدد آخر بجروح".



وبدورها، أكدت دائرة العلاقات العامة والإعلام في الحرس الثوري في مدينة دامغان "وقوع انفجار مساء اليوم خلال نقل معدات عسكرية من مكان إلى آخر".

وأضافت في بيان مقتضب نشرته وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري، أن "الانفجار وقع في أحد مراكز الاستعداد والدعم التابعة للحرس الثوري الإيراني في أطراف مدينة دامغان، ومازال التحقيق جاريا في سبب الحادث وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية في وقت لاحق".

