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بعد تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-454859-638186495970140032.jpg

2023-05-02 | 17:30

بعد تأهلهما للدوري الممتاز.. الزوراء يهنئ الميناء وأمانة بغداد

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هنأ رئيس نادي الزوراء الرياضي فلاح حسن، بتأهل ناديي الميناء وأمانة بغداد إلى الدوري الممتاز لكرة القدم.
وقال حسن في بيان لنادي الزوراء "أهنأ إدارتي الميناء وأمانة بغداد على التأهل إلى الدوري الممتاز الموسم المقبل وأتمنى لهما النجاح الدائم".

وكان فريق الميناء قد ضمن تأهله للدوري الممتاز بعد صدارته للمجموعة الأولى في دوري الدرجة الاولى برصيد 38 نقطة.


وبدوره نجح الميناء في العودة إلى الدوري الممتاز، بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 46 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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