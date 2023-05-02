شكرا لقرائتكم خبر عن تيسير مطر: تحالف الأحزاب المصرية قدم رؤية كاملة للحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب تيسير مطر، رئيس حزب إرادة جيل، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية أن تحالف الأحزاب المصرية قدم رؤية كاملة للحوار الوطنى، لافتا أن المحور الاقتصادى من أهم المحاور التى تم تقديمها، لما تم رصده من الشارع المصري، بسبب ما يحدث من تضخم الاقتصاد العالمى".

وأضاف تيسير مطر خلال حوارة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "أتوقع أن يكون هناك حلول للمشاكل التى تعانى منها الدولة والعالم بالكامل.. والآمال معقودة على الحوار الوطنى بتقديم اقتراحات يتم تنفيذها على أرض الواقع".

وتابع: "مفيش أى دول فى العالم يكون عندها اكتفاء ذاتى 100%، ولكن الدولة عليها تقديم حوافز للمزارعين لتشجيعهم على الزراعة، ونحتاج نقاطا رئيسية للفلاح للكسب من المنتج بسعر عالمى"، مضيفا: "الانفجار السكانى يأكل التنمية التى يحدثها الرئيس السيسى فى الدولة".

يرصد برنامج الحياة اليوم آخر استعدادات الأحزاب والقوى السياسية لانطلاق للحوار الوطني قبل عقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها غدا الأربعاء 3 مايو.. وما هي كواليس الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وكذلك الجلسات النقاشية لقضايا المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي).