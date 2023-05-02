شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حزب الجيل: محاور الحوار الوطنى تضم 123 ملفا لحل مشاكل المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، إن المحاور الثلاثة بالحوار الوطنى تضم 123 ملفا لحل مشاكل كبيرة فى الدولة، وكل حزب قدم رؤيته، والتى تم الاتفاق عليها وعرضها على الحوار الوطنى.

وأضاف ناجي الشهابي خلال حوارة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة: "لدينا خبراء يعملون فى الدولة المصرية تم تقديم رؤية لحل مشكلات التى تواجد الدولة، وذلك من خلال ورش تقدم مخرجات تعالج هموم المواطن"، معقبا: "لدنيا خبراء قدموا رؤى من خلال ورش عمل واجتماعات متصلة للوصول إلى مخرجات لحل مشاكل عديدة".

وتابع: "الدولة بدأت فى زراعة محصول القمح فى الأراضى المستصلحة الجديدة لتقليل فجوة الاستيراد وتخفيض الضغط على الدولار".

يرصد برنامج الحياة اليوم آخر استعدادات الأحزاب والقوى السياسية لانطلاق للحوار الوطني قبل عقد الجلسة الافتتاحية المقرر لها غدا الأربعاء 3 مايو.. وما هي كواليس الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بالجلسة الافتتاحية وكذلك الجلسات النقاشية لقضايا المحاور الثلاثة (السياسي والاقتصادي والمجتمعي).