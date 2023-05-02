شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الديمقراطي لـ إكسترا نيوز: جهة محايدة تدير الحوار الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال حسن ترك رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، إن الحوار الوطنى مهم جدا وغير مسبوق فى الحياة السياسية المصرية، ويحظى بتغطية من كل وسائل الإعلام المحلية والعالمية، كما أن الجهة التى تدير الحوار محايدة ويهمها مصلحة الوطن وليست جهة مهيمنة.

وأضاف حسن ترك خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن القيادة السياسية متمثلة فى أعلى قيادة فى الدولة الرئيس السيسى يتابع بنفسه الحوار الوطنى، كما أن المحاور الثلاثة انبثق منها 19 لجنة واللجان منها 13 فرع مغطية كل ما يفكر فيه الشعب المصرى بصراحة شاملة ووافية.

ولفت حسن ترك إلى أن انعقاد الحوار الوطنى الآن بسبب أن الأمور التى تولى فيها الرئيس السيسى الحكم كانت بها إرهاب وتفويض الرئيس للقضاء عليه، كما كان هناك ملف صحى من أسوأ ما يمكن، بالإضافة إلى مشاكل الكهرباء فى العهد السابق والذى تم علاجه حاليا، كما أن القرى كانت مصدر للأوباء وجاءت حياة كريمة لتطويرها، وملف العشوائيات الذى قضى عليه الرئيس.