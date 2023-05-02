انت الان تتابع خبر الأمم المتحدة: تعرض إمدادات اليونيسف وشركاؤها للنهب أو التدمير في السودان والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت صفحة منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" على حسابها في "تويتر": "مع استمرار النزاع في السودان، تتعرض مرافق ومركبات وإمدادات اليونيسف وشركاؤها للنهب أو التدمير".

وأضافت: "دونها لن يتلقى العديد من الأطفال الخدمات المنقذة للحياة، التي هم بأشد الحاجة إليها، مما يعرض المزيد من الأرواح للخطر".



وشددت المنظمة الأممية على أنه "يجب أن يتوقف استهداف الإمدادات والعاملين في المجال الإنساني الآن".

ويستمر النزاع المسلح في السودان منذ نحو أسبوعين، بين الجيش وقوات الدعم السريع، فيما يدفع المدنيون ثمنا باهظا، مع ارتفاع الأسعار الجنوني وشح السلع الأساسية واكتظاظ المستشفيات وانقطاع الماء والكهرباء.

