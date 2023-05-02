الجيش السوداني استهدف مواقع عدة للدعم السريع بمحيط مطار الخرطوم

ياسر رشاد - القاهرة - تتواصل الأحداث الدموية في السودان للأسبوع الثالث على التوالي، حيث استهدف طيران الجيش السوداني منذ قليل اليوم الثلاثاء، مواقع عدة لقوات الدعم السريع بمحيط مطار العاصمة السودانية الخرطوم.

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وتتصاعد أعمدة الدخان في سماء الخرطوم بعد استهداف محيط المطار والقيادة العامة، مشيرة الى أن الطيران الحربي استهدف مواقع عدة للدعم السريع بمحيط مطار الخرطوم.

وتلقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اتصالًا هاتفيًا من رئيس الاتحاد الإفريقي، رئيس جمهورية جزر القمر غزالي عثماني، تم فيه بحث الأوضاع الأمنية الراهنة في السودان وجهود الاتحاد الإفريقي في إيجاد حل للأزمة التي يمر بها السودان.

وشدد رئيس الاتحاد الإفريقي على ضرورة التهدئة ووقف التصعيد، مبينًا أن الاتحاد الإفريقي سيطلق مبادرة لمعالجة الوضع في السودان،

معربًا عن أمله في قبول الأطراف لهذه المبادرة.

هدنة لمدة 7 أيام

وأكدت خارجية جنوب السودان، أن الجيش السوداني وميليشيا "الدعم السريع" وافقا مبدئيًا على هدنة لمدة 7 أيام تبدأ 4 مايو.

وأفادت خارجية جنوب السودان، أنها تلقت موافقة من جانب الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع بتسمية ممثلين لمحادثات السلام.

من جانبه، قال السفير دفع الله الحاج علي، مبعوث مجلس السيادة السوداني، إن الجيش السوداني يسيطر على كامل الأوضاع في البلاد، مضيفًا: "ما يجري في السودان شأن داخلي قادرون على تخطيه.

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