حقيقة وفاة جنرال كبير في الجيش الأوكراني

ياسر رشاد - القاهرة - نفى السكرتير الصحفي لقيادة قوات الدفاع الإقليمية للقوات الأوكرانية، دينيس زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، المعلومات المتعلقة بوفاة قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال إيجور تانتسيورا.

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وقال زيلينسكي نحن ندحض هذه المزاعم رسميًا.

وأضاف أن "الجميع على قيد الحياة وبصحة جيدة، لكنه لم يحدد من على وجه التحديد.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس مجموعة فاجنر الروسية، يفجيني بريجوزين، إنه تم تدمير عربة مصفحة في جمهورية دونيتسك الشعبية، من المفترض أن يكون بداخلها قائد قوات الدفاع الإقليمية للقوات المسلحة الأوكرانية، الجنرال إيجور تانتسيورا.

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