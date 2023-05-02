وزير الخارجية ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي يبحثان وقف التصعيد في السودان

أجرى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالا هاتفيا، اليوم، برئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي. وبحث الجانبان، خلال الاتصال، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

كما بحثا آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الإفريقية، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام.