انت الان تتابع خبر برئاسة الاعرجي مجلس وكلاء الأمن الوطني يعقد جلسته ويصدر عدة قرارات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

وأضاف: "قرر المجلس الموافقة على إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين وزارة الداخلية في جمهورية العراق ووزارة الداخلية في الجمهورية العربية السورية، بعد تعديلها وفقا للملاحظات المطروحة في الجلسة".



وأشار المكتب الى ان "المجلس ناقش تقرير لجنة مروحيات وزارة النفط، وقرر المصادقة على توصيات اللجنة، لرفع مستوى التنسيق والتنظيم لإدارة عمل الطائرات التابعة للجهات والمؤسسات المدنية".