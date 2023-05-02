شكرا لقرائتكم خبر عن نائب بلبيس يطالب وزير الأوقاف بإعادة ترميم أول مسجد بنى فى مصر "سادات قريش" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب حمودة محمد حمودة، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز بلبيس محافظة الشرقية، بإعادة ترميم مسجد سادات قريش التاريخي والذي يقع بمدينة بلبيس ، ويعد أحد أبرز المعالم الإسلامية، لافتاً إلي أنه أولي المساجد التي بنيت في مصر وأفريقيا، داعيا وزير الأوقاف إلي زيارة المنطقة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت في طلبات تخصيص الأراضي، وإعادة النظر في تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

وأشاد "حمودة" بالجهود المبذولة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في ترميم المساجد الأثرية والاهتمام بها. وأشار "حمودة" إلي أهمية زيادة أجور الائمة، لاسيما وضعفه، حتى لا يضطر الامام إلي العمل في وظيفة أخري غير الوعي الديني والوعظ فيصبح الشكل العام غير جيد.

في سياق متصل، انتقد النائب رفعت شكيب، قيام الأئمة ووكيلي الوزارة بالمحافظات بـ"اللف" حسب وصفه - علي الأهالي لجمع صكوك الاضاحي. وتساءل البرلماني عن سبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور لأئمة المساجد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب المنعقدة اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.