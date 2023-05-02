شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف من مجلس النواب: 800 مليون جنيه من الموارد توجه لتحسين أحوال الأئمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن 800 مليون جنيه من موارد وأموال الأوقاف توجه لتحسين أحوال الأئمة، قائلا: "كلما تم تعظيم الموارد كلما حسنا أحوال الأئمة أكثر".

وقال "جمعة"، فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء، ردا على أدوات رقابية مقدمة من النواب: "بالنسبة لتعيين الأئمة والعمال، عملنا 3 إعلانات فى المسابقة، الأول لتعيين ألف عامل، وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذى أخطر المرشحين للتعيين على هواتفهم، وسيتم خلال أسبوعين إخطارنا بأسماء المرشحين للتعيين بالتعاقد، وبنفس راتب المعين، وموافاتنا بنتيجة المسابقة الأولى لألف عامل، وتم الإعلان عن مسابقة تضم الألف الثانية، وننسق مع الجهاز بخصوص مسابقة تعيين الألف الثالثة بعد الانتهاء من الثانية، وبالنسبة للأئمة من نجحوا فى مسابقة الأئمة قيد التدريب وسيتم التعيين بعد التدريب".

وتابع الوزير: "بخصوص تحسين أحوال الأئمة والخطباء، عندما ننظر لذلك لا ينبغى أن ننظر لحال الإمام وحده، وإنما ننظر لحالة غيره، الآن بداية تعيين الإمام لا تقل عن بداية تعيين الطبيب، كان ما يتقاضاه الإمام سابقا 1417، الآن فى أول تعيين للإمام من حملة الليسانس 7 آلاف و250 جنيه، وهذا مقياس لزملائه من حملة المؤهلات العليا هى بداية معقولة".

واستكمل: "للدفعة التى سيتم تعيينها، إذا كان من حملة الماجستير 7650 جنيه، و7950 جنيه لحملة الدكتوراه، وبالنسبة للدرجات الأخرى وصل راتب الإمام للدرجة الأولى من حملة الليسانس 9706 جنيه والماجسيتر 9706 جنيه والدكتوراه 10 آلاف جنيه، ووصلت الزيادة لبعض الأئمة 7255 جنيها".

وأضاف "جمعة": هناك توجيه من الرئيس أنه كلما استطعنا أن نعظم الموارد الذاتية حسنا وضع الإمام، والنواب الذين تساءلوا أين تذهب أموال الأوقاف، هناك نحو 800 مليون جنيه من الموارد الذاتية تذهب لتحسين أحوال الأئمة، ونسير على الدرب، إضافة إلى صرف الزى المجانى للإمام".

وأوضح الوزير أنه بالنسبة لخطباء المكافأة، الحد الأدنى لخطباء التحسين زاد من 200 جنيه إلى 600 جنيه، والحد الأقصى من 300 جنيه إلى 1300 جنيه لو الشهر فيه 4 جمع، و1350 جنيه لو الشهر 5 جمع، ونربط التحسين المالى بالتحسين العلمى فى حدود الإمكانات المتاحة".