شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الأوقاف: إحلال وتجديد 4445 مسجدا فى عهد الرئيس السيسي بـ 5.6 مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، ردا على طلبات الإحاطة وطلبات مناقشة عامة وأسئلة من أعضاء مجلس النواب بشأن فرش وإحلال وتجديد المساجد، إنه فى إطار الموازنات المتاحة فيما يتعلق بفرش المساجد، هذا العام المالي الحالي 22/23 أفضل الأعوام تم فيها فرش المساجد، فكانت سابقا 200 ألف متر، وفى العالم المالي 21/22 تم فرش أكثر من 2000 مسجد بإجمالى 6123 ألف متر بتكلفة 121 مليون جنيه، وفى العام المالي الحالي 2022/ 2023 تم فرش أكثرمن 2500 مسجد بتكلفة 167 مليون جنيه، وهذه أعلى كمية فرش تتاح فى تاريخ الوزارة.

وأضاف وزير الأوقاف، فى كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المعايير الخاصة بفرش المساجد ليست عشوائية، قائلا: "هناك أولوية لمساجد الافتتاح، ولا توجد لدينا أى قائمة انتظارا فى مساجد الافتتاح، ولو هناك أى مسجد لدى أى نائب يسملها لنا الآن، ولا نقف فقط عند الطلبات المقدمة من النواب ونأخذ فى الاعتبار ما يقدمه النواب والمواطنون وما يأتى من المديريات، ولا يوجد طلب واحد لنائب بخصوص افتتاح مسجد ولم يتم فرشه، والأولوية لما يقدمه النواب بمدى احتياج المسجد إلى الفرش، ولو تقدم نائب واحد وكانت حالة المسجد جيدة نطلب منه تقديم مسجد آخر".

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه بالنسبة لعملية الإحلال والتجديد، ما طرحته الوزارة هذا العام 22/23 على نفقتها ومن موازنتها ومواردها الذاتية 518 مسجد، تم الانتهاء هذا العام من 245 مسجدا وجارى العمل فى 273 مسجد، موضحا أن إجمالي ما تم على نفقة الوزارة 4 آلاف و445 مسجد فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكلفة تقدر بنحو 5.6 مليار جنيه على نفقة الأوقاف فضلا عن دعم صندوق العمارة.

واستطرد: "ما تم فى هذه المرحلة من عمارة المساجد الكبرى غير مسبوق على الإطلاق لا فى مصر ولا أى دولة أخرى، ما حدث من تطوير مسجد الإمام الحسين وتكلفته، جعل من المسجد قبلة تليق بالمسجد، وأى أحد يتفضل بزيارة مسجد سيدنا عمرو بن العاص بمصر القديمة، وخلال الأسابيع القادمة يتم تطوير مسجد السيدة نفيسة على أعلى مستوى، وفى شهر يونيو سيتم افتتاح مسجد الظاهر بيبرس أيضا وهو مسجد تاريخي، وتم التنسيق مع وزارة الآثار لافتتاح مسجدي الحاكم بأمر الله والسيدة رقية، وهناك اهتمام من الدولة، وبالأرقام ما تم فى مصر السنوات الأخيرة سنوافى أمانة المجلس بالتكلفة والحصر، بما يؤكد أن أى دولة فى العالم مهما كان ثرائها لم تقم بمثل هذه التكلفة كما ولا كيفا، وما حدث فى شهر رمضان من إقبال الناس على المساجد كان أمرا مشرفا".