شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة حمدين صباحى ودفنها بمقابر العائلة فى بلطيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - توفيت شقيقة السياسى حمدين صباحى، وسوف تشيع جنازة شقيقته بمسجد سيدى فتح فى بلطيم محافظة كفر الشيخ، وتدفن بمقابر العائلة بمدينة بلطيم.
وشقيقة حمدين صباحى الكبرى الحاجة معزوزة عبد العاطى صباحى، أرملة المرحوم عبدالغنى حنورة، والدة محمد عبد العزيز وعبد المنعم وأمانى وعبدالتواب، وسوف يؤدى المعزين صلاة الجنازة، بمسجد سيدى فتح فى بلطيم، وسيدفن جثمانها بمقابر العائلة ببلطيم، والعزاء قاصر على تشييع الجثمان.
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