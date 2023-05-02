وفاة شقيقة حمدين صباحى ودفنها بمقابر العائلة فى بلطيم

وشقيقة حمدين صباحى الكبرى الحاجة معزوزة عبد العاطى صباحى، أرملة المرحوم عبدالغنى حنورة، والدة محمد عبد العزيز وعبد المنعم وأمانى وعبدالتواب، وسوف يؤدى المعزين صلاة الجنازة، بمسجد سيدى فتح فى بلطيم، وسيدفن جثمانها بمقابر العائلة ببلطيم، والعزاء قاصر على تشييع الجثمان.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012