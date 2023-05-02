شكرا لقرائتكم خبر عن شرفات مجلس النواب تستقبل طلاب كلية التجارة بجامعة أسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت شرفات مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والمنعقدة اليوم الثلاثاء، استقبال عدد من أساتذة المشرفين وطلاب الفرقة الرابعة كلية التجارة بجامعة أسيوط. وفي هذا الصدد، رحب رئيس مجلس النواب، بالوفد تحت قبة المجلس، متمنيا لهم التوفيق والسداد.

وتأتي تحقيقاً لرفع الوعي الشبابي والطلابي بواقع العملية التشريعية والحياة السياسية ولنشر الثقافة البرلمانية بين الشباب أمل مصر ومستقبلها.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

يٌشار إلي أن المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، وجه الشكر للنائبة سهام بشاي لمطالبتها بشأن استكمال فرش المساجد، قائلا: "أوجه التحية لمعالى النائبة، وهذا الأمر يؤكد قوة وتماسك شعب مصر العظيم".