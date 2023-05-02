شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون لوزير الأوقاف: بعض المساجد مغلقة منذ 10 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

انتقد النائب اسامة عبد العاطى، عضو مجلس النواب، استمرار غلق بعض المساجد بداعى الإحلال والتجديد ببعض المحافظات منذ ما يقرب من 10 سنوات وحتى الآن، إضافة لعدم البت فى طلبات التخصيص للأراضي التابعة للأوقاف لصالح مشروعات النفع العام، خاصة فى القرى التى لا يوجد بها أراضى وتعانى من عجز كبير فى مشروعات النفع العام.

وقال النائب محمد نجيب نور الدين، إن وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات، ولكن على الرغم من ذلك أعمال الإحلال والتجديد بالمساجد متوقفة ولا أحد يعلم الأسباب، هل ذلك بسبب الاعتمادات، فى حين أنه إذا تم استغلال الموارد التى تمتلكها الوزارة الشمل المطلوب لن يكون هناك فقير، وسيتم الانتهاء من كافة الأعمال المتوقفة حال إن كان السبب الاعتمادات.

وطالب النائب حسن المير، البت فى ملف تقنين الأوضاع بشأن أراضى الأوقاف، على أن يتم إعادة النظر فى تحديد أسعار المتر المربع، لمراعاة أوضاع المواطنين خاصة وأنهم قاطنى هذه المناطق منذ سنوات طويلة بعضهم أكثر من 50 أو 60 عام، ومن ثم يجب مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنين فى هذا الملف على وجه التحديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

وقال النائب محمود الشامي، إن هناك جهود مبذولة على الأرض من قبل الوزارة وهذا لا ينكره احد، ولكن هناك أيضا ملفات فى حاجة للحسم الفورى أبرزها البت فى طلبات الاستبدال وتخصيص الأراضى وفرش المساجد ونقص الخطباء والأئمة.

واستعجل النائب علاء قريطم، عضو مجلس النواب، افتتاح المسجد التاريخي بحوش عيسى الجاري العمل فيه منذ فترة، مشيدا بالجهود المبذولة من قبل الوزارة خلال الفترة الأخيرة للحفاظ على التراث الاسلامى.