شكرا لقرائتكم خبر عن نواب يسألون مختار جمعة بالجلسة العامة عن أموال الأوقاف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب أحمد على إبراهيم، خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف طلب الإحاطة المقدم منه، قائلا:" نعانى بشدة من عدم ترميم المساجد وخاصة الأثرية فى دائرة المرج، حيث يوجد مساجد منذ 3 سنوات مغلقة بداعى الإحلال والتجديد دون البت فى الأمر، مطالبا أن يكون هناك معايير محددة لفرش المساجد ، إضافة إلى عدم عمل خطيب أو إمام من محافظة للعمل فى محافظة أخرى.

وقال النائب محمد عبد العليم داوود، إن وزارة الأوقاف تمتلك موارد تجعل مصر من أغنى الدول على مستوى العالم، متابعا:" لو استخدمنا موارد وزارة الأوقاف بالشكل المطلوب لن يكون هناك فقير فى الدولة، منتقدا تدنى رواتب أئمة المساجد، قائلا:" لا يصح أن نرى خطيب وإمام مسجد بيشعبط فى أتوبيس"، متسائلا عن أموال وزارة الأوقاف أن إذاعة القرآن الكريم أصبح بها اعلانات ، أين أموال الوزارة من هذا الأمر، ومن غير المعقول أن يكون هناك مسجد بدون فرش او فرش متهالك وقديم، هذا الامر يعطي فرصة للمتربصين بالدين".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

وقال النائب محمد مصطفى كمال، إن الأوضاع فى الوزارة تزداد سوء ، على الرغم من وجود الوزير منذ 10 سنوات فى الوزارة ولكن الأوضاع تزداد سوء، وهناك عجز صارخ فى الخطباء ومقيمى الشعائر، إضافة إلى ملف فرش المساجد وما يتم من موافقات دون ضوابط للبعض، ومن ثم يجب أن يكون هناك آليات ومحددات ومعايير لعملية فرش المساجد، لافتا إلى أن هناك قطعة أرض تابعة لمسشتفى ملوى العام تابعة للأوقاف لا يعلم أحد أين ذهبت ملكيتها.

وحذر النائب بهاء الدين أبو الحمد، من انهيار أحد المساجد فى الكرنك بمحافظة الأقصر بسبب مياه الصرف وعلى الرغم من ذلك لم يتم صدور قرار إزالة له حتى الآن، إضافة إلى حل أزمة عجز الأئمة والخطباء ومقيمى الشعائر، منتقدا مسألة فرش المساجد.