شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "النواب" موجها الشكر للنائبة سهام بشاى: رسالة لتماسك شعب مصر العظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، والمخصصة لمواجهة وزير الأوقاف بنحو 143 أداة رقابية تشمل 125 طلب إحاطة و15 سؤالا و3 طلبات مناقشة، بشأن إنشاء وترميم وفرش المساجد، والخطاب الديني، والاهتمام بالخطباء ومقيمي الشعائر والعمال، مطالب من النواب بوضع آلية وفقا لمعايير معلنة بشأن فرش المساجد، وكذلك سرعة البت فى طلبات تخصيص الأراضى، وإعادة النظر فى تحديد مقابل تقنين وضع اليد.

وفى هذا الإطار، قال النائب محمد نشأت العمدة، عضو مجلس النواب، إن المساجد فى سمالوط ومطاى تعانى من نقص الأئمة والخطباء، ويتم الاستعانة بخطياء متطوعين، ولكن بعضهم غير ملتزم بالمواعيد خاصة وأنه لا يتم محاسبته، إضافة إلى أن هناك مساجد مغلقة منذ سنوات طويلة بعلة الإحلال والتجديد، وتأخر فرش المساجد، وبعض المقررات التابعة للوزارة متهالكة وغير مناسبة.

ووجهت النائبة سهام بشاى، الشكر للوزير على فرش المساجد، مطالب فرش المزيد من المساجد بمركز ناصر، وتشكيل لجنة لبحث تقنين أوضاع الأراضى التابعة للوزارة وعدم المغالاة فى تحديد مقابل حق الانتفاع.

ووجه المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الشكر للنائبة قائلا: "أوجه التحية لمعالى النائبة، وهذا الأمر يؤكد قوة وتماسك شعب مصر العظيم".