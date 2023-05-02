حمدوك: استمرار حرب السودان قد يضر العالم بأسره

ياسر رشاد - القاهرة - جدد رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك، اليوم الثلاثاء، التحذير من خطورة الصراع على دول المنطقة، قائلًا إن استمرار الحرب داخل السودان وانتشارها نحو رقعة أوسع قد يضر العالم بأسره.

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ومع دخول القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع أسبوعه الثالث، وسط استمرار للاشتباكات المتقطعة على الرغم من الهدنة، اقترح حمدوك، إشراك القوى المدنية والعسكرية في مفاوضات شاملة واستئناف العملية السياسية في البلاد، وفقًا لموقع العربية

نت الإخباري.

كذلك دعا إلى وقف فوري لإطلاق النار بين المتحاربين، يخضع للمراقبة والاتفاق على إنشاء ممرات إنسانية دائمة.

وحث على إجراء حوار عاجل بين الجيش والدعم السريع لتوفير الأساس لوقف دائم لإطلاق النار.

إلى ذلك، دعا زعماء دول العالم إلى جعل قضية السودان في مقدمة أولوياتهم.

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