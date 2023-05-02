الجيش الأوكراني يقصف قرية روسية قرب الحدود

ياسر رشاد - القاهرة - دمر سلاح الجو الأوكراني 3 أنظمة صواريخ روسية مضادة للطائرات وضرب 7 مجموعات من أفراد الجيش الروسي خلال الساعات الـ24 الماضية، حسب ما أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء.

اقرأ أيضًا.. الولايات المتحدة تعلن مقتل وإصابة 100 ألف جندي روسي في أوكرانيا خلال 5 أشهر

وأفادت الهيئة، في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، “بأن الجيش الروسي شن 19 ضربة صاروخية، ونجحنا في اعتراض 15 صاروخ كروز، ونفذ 25 هجومًا باستخدام أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ولسوء الحظ، سقط قتلى وجرحى من المدنيين بينهم أطفال، كما تعرضت المباني السكنية متعددة الطوابق والمباني السكنية الخاصة والمدارس والمستشفيات ورياض الأطفال وغيرها من البنى التحتية المدنية للدمار والتلف”، وفقًا لموقع الغد الإخباري.

وأضافت أن القوات الروسية تواصل تركيز جهودها الرئيسية على إجراء عمليات هجومية في قطاعات ليمان وباخموت وأفدييفكا ومارينكا – وتم صد 41 هجومًا روسيا، ولا تزال باخموت ومارينكا في بؤرة الأعمال العدائية، والجنود الأوكرانيون هم من يدافعون.

من جانبه، قال حاكم منطقة بريانسك في روسيا ألكسندر

بوجوماز إن قوات أوكرانية قصفت قرية في المنطقة الواقعة على الحدود مع أوكرانيا في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء، وذلك بعد يوم من انفجار تسبب في خروج قطار بضائع عن مساره هناك.

وقال بوجوماز في منشور على قناته على تيليجرام “قصفت القوات المسلحة الأوكرانية في الصباح قرية كوركوفيتشي في منطقة ستارودوبسكي”.

وقالت السلطات الروسية إن المنطقة الواقعة على الحدود مع كل من أوكرانيا وروسيا البيضاء شهدت عدة هجمات من مجموعات تخريبية مناصرة لأوكرانيا منذ الهجوم الروسي المستمر منذ 14 شهرًا.

وقال الحاكم يوم السبت إن 4 مدنيين لقوا حتفهم عندما تعرضت قرية لقصف من الجانب الأوكراني على الحدود.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: