انت الان تتابع خبر الاعدام بحق 5 مجرمين لقيامهم بعمليات تفجير في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاماً بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مجرمين عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير عبوة ناسفة في محافظة بغداد منطقة الكاظمية".كما أصدرت المحكمة ذاتها "أحكاماً بحق مجرمين بالإعدام شنقاً حتى الموت عن جريمة اشتراكهم بحادث تفجير حزام ناسف على زوار الامام الحسين (ع) في بغداد الدورة مما ادى الى استشهاد واصابة عدد من المواطنين"، بحسب البيان.

وأضاف، ان "المحكمة اصدرت قراراتها استناداً لأحكام المادة الرابعة /1وبدلالة المادة الثانية /1 و7 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005".

