انت الان تتابع خبر مصرف الطيف الاسلامي يفتتح فرعه الـ 20 بمنطقة الاعظمية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ويسترن يونين بمنطقة اوروبا والشرق الاوسط وافريقيا، تم الاعلان عن تجديد الاتفاقية مع مصرف الطيف الاسلامي الذي افتتح اخر فروعه بمنطقة الاعظمية ببغداد.

عشرون فرعا داخل العراق تتميز بتقديمها للعديد من الخدمات ابرزها التطبيق الالكتروني الذي يوفر العديد من المزايا ، ناهيك عن الطيف پي الذي يتيح لك الدفع والتسوق من اي مكان في العراق.

ويصنف العديد من المواطنين مصرف الطيف الاول في العراق لامانه وسرعة تحويله وامتيازاته التي يقدمها للعملاء، ناهيك عن سرعة استجابة موظفيه للزبائن وسهولة التعامل عند فتح حساب او سحب اي مبلغ مالي.

