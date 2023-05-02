انت الان تتابع خبر القضاء يرفع اشارة الحجز عن عقارات المتهم الاول بسرقة الامانات الضريبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اكثر من اربعين عقارا عائدا للمتهم الاول بسرقة القرن نور زهير رفعت اشارة الحجز عنها، بعد ان كانت محجوزة مقابل استرداد الاموال المسروقة، بالمقابل يرى مختصون قضائيون عدم وجود سند قانوني يمنح سارق المال العام الحرية الكاملة.

وبينما تتمتع حيتان الفساد بالحرية دون عقوبات ، فان هناك العديد من ضحايا الدعاوى الكيدية خلف القضبان تحت وطأة الاحكام القاسية ، لذا يشدد اعضاء في لجنة النزاهة النيابية على ضرورة الابتعاد عن الانتقائية عند محاسبة السراق.