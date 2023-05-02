لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي: على أطراف النزاع بالسودان التفاوض

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طالبت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أطراف النزاع بالسودان الجلوس والتفاوض، محذرة من محاولة جر السودان إلى حرب أهلية

وذكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي أن هناك ضرورة لوقف القتال في السودان، معربة عن القلق من التعبئة في دارفور على أسس عرقية

وأضافت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي أن الصراع بين الجيش السوداني والدعم السريع يخرج عن السيطرة.