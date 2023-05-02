شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب: الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لحماية حقوق العمال لأنهم بناة الأوطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المستشار الدكتور حنفي جبالى، ان الدولة المصرية اتخذت خطواتٍ جادةً من أجل صيانة وحماية حقوق العمال، وتنمية وتطوير مهاراتهم لتعظيم الاستفادة منها، لان لديها يقين راسخ بأن قدرتها على مجابهة ما يموج به العالم من أزماتٍ اقتصاديةٍ متتاليةٍ لن تتحقق بالمستوى المنشود إلا بمشاركةٍ حقيقيةٍ وفاعلةٍ لسواعد عمال مصر الأوفياء، فهم بناة الأوطان وباعثو الأمل وصانعو مستقبل الأجيال القادمة.

جاء ذلك خلال كلمة قدم فيها التهنئة اليوم أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

وقال رئيس مجلس النواب، إن العمل أصدق معيارٍ للتعرف على قيمة الإنسان في الحياة، إذ تظهر جليةً بما يؤديه من أعمالٍ، وما يقدمه من خدماتٍ لوطنه، وكل الحضارات الإنسانية بنيت أعمدتها بسواعد العمال الذين أسهموا بجهودهم المخلصة في تحقيق الرخاء والتقدم لأوطانهم، لذا يأتي عيد العمال على الدوام وهو يحمل رمز العطاء والتضحية

وأضاف "جبالى": تحرص مصر في الأول من مايو من كل عامٍ على الاحتفال بعيد العمال، احتفال يجسد وبعمقٍ احترام الدولة المصرية لعمالها الكادحين، وتقديرها لما يقدمونه من عطاءٍ في ميادين الإنتاج كافة، ويعزز الدور المهم والكبير لكل عاملٍ مخلصٍ على أرض الوطن في دفع مسيرة البناء والتطوير مضيفا العامل المصري هو أحد أهم محاور التنمية الرئيسية، يعمل دومًا بكل جد واجتهاد، ساعيًا لتوفير حياةٍ كريمةٍ له ولأسرته، مبتغيًا رفعة الوطن ونهضته.

وتابع رئيس المجلس، قائلا :إدراكًا من الدولة المصرية للدور الحيوي لعمالها جنود كتائب الإنتاج في صنع وصياغة مستقبل الوطن والإسراع بمسيرته نحو الجمهورية الجديدة اتخذت – ومازالت – خطواتٍ جادةً من أجل صيانة وحماية حقوقهم، وتنمية وتطوير مهاراتهم لتعظيم الاستفادة منها، واستثمار ما تزخر به عزائمهم من قوةٍ، وما تتمتع به إرادتهم من صلابةٍ مؤكدا ان الدولة لديها يقين راسخ بأن قدرتها على مجابهة ما يموج به العالم من أزماتٍ اقتصاديةٍ متتاليةٍ نالت آثارها بالطبع الدولة المصرية- والخروج منها بأقل الخسائر، لن تتحقق بالمستوى المنشود إلا بمشاركةٍ حقيقيةٍ وفاعلةٍ لسواعد عمال مصر الأوفياء، فهم بناة الأوطان وباعثو الأمل وصانعو مستقبل الأجيال القادمة، فهم دومًا وأبدا الركيزة الصلبة لهذا المجتمع، وسبيله الرئيس للبقاء والاستمرار، وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار

واختتم كلمته قائلا، باسمي واسم اعضاء المجلس أقدم تحية عرفانٍ وتقديرٍ في يوم عيد العمل والإنتاج، يوم عيد العطاء والوفاء، لكل مصري يكد بكل شرفٍ وعزةٍ، ويبذل غاية جهده لتعميرٍ الوطن ونفع المواطنين، وكل عامٍ ومصر ناهضة بسواعد أبنائها المخلصين