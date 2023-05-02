انت الان تتابع خبر أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولار

في الشمال:

سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.



سعر بيع الدولار 141,250 لكل 100 دولار

في الجنوب:

سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولار

