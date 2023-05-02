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أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم

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بغداد - ياسين صفوان - في بغداد:
سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار، انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولار

في الشمال:
سعر شراء الدولار 143,250 لكل 100 دولار انخفاض بفارق 750 دينار عن يوم أمس.

سعر بيع الدولار 141,250 لكل 100 دولار

في الجنوب:
سعر شراء الدولار 143,000 لكل 100 دولار ارتفاع بفارق 500 دينار عن يوم أمس.
سعر بيع الدولار 141,000 لكل 100 دولار

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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