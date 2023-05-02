انت الان تتابع خبر العراق يستورد اطارات من الصين بأكثر من نصف مليار دولار.. اقتصادي يطرح تساؤلاً والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال العبيدي في تدوينة تابعتها الخليج 365، ان "قيمة الصادرات الصينية في الربع الاول من 2023 بلغت بحدود 1.9 مليون إطار وبقيمة 75 مليون دولار متراجعة بنسبة 39% مقارنة مع الربع الرابع من 2022 والذي بلغ بحدود 2.8 مليون إطار وبقيمة 125 مليون دولار ومتراجعا عن الربع الاول من 2022 وبنسبة 1.38%، حيث بلغت اعداد الاطارات المستوردة 2.12 مليون إطار وبقيمة 76 مليون دولار امريكي ".



وبلغ معدل سعر الإطار المستورد 40 دولار امريكي، وفقا للعبيدي.



وتابع، "السؤال إذا كان معدل استيراد الاطارات السنوي للعراق أكثر من 500 مليون دولار امريكي فقط من الصين، ما هي العقدة الحقيقية في انشاء مشاريع لإنتاج الاطارات المختلفة والتي توفر من قيمة هذه الصادرات وتجد فرص عمل لمختلف الشباب وتساهم في زيادة الناتج المحلي؟"، موضحا، "هل فعليا هنالك مشكلة في تهيئة البيئة الاستثمارية لأنشاء هكذا مشاريع صناعية تقلل من حجم الاستهلاك المتزايد ام تعلمنا ان نكون مستهلكين وغير منتجين؟".