شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر “أنطونيو جوتيريش” يعين منسقة للشئون الإنسانية فى السودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، كلمنتين نكويتا سلامى، من الكاميرون، نائبة لممثله الخاص فى السودان.

وستصبح أيضا منسقة مقيمة للأمم المتحدة ومنسقة للشؤون الإنسانية فى السودان خلفا لـ "كاردياتا لو نديا"، من السنغال، التى أعرب الأمين العام عن امتنانه لتفانيها فى العمل.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، تتمتع نكويتا سلامي بخبرة تمتد ثلاثين عاما في مجال الشؤون الإنسانية والحماية، غالبيتها في الميدان، وخلال السنوات الثلاث الماضية عملت مديرة للمكتب الإقليمي لشرق إفريقيا والقرن الإفريقي ومنطقة البحيرات العظمى بمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.