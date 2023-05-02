شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الجامعة العربية تبحث التداعيات الإنسانية والصحية للأوضاع بالسودان والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صرح مصدر مسؤول بجامعة الدول العربية بأن مجلس الجامعة اجتمع، الاثنين، على مستوى المندوبين الدائمين في دورة مستأنفة، برئاسة مصر رئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، وذلك في سياق مواصلة متابعته لتطورات الأوضاع في السودان،

وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس الجامعة انعقد في وقت متزامن مع انعقاد دورة طارئة لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، برئاسة دولة قطر، ودورة طارئة لمجلس وزراء الصحة العرب، برئاسة الجزائر، وذلك استجابة للدعوة التي وجهها أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية للتعاطي العربي الشامل مع الأزمة الراهنة وتداعياتها الإنسانية والصحية على الشعب السوداني.

وأضاف المصدر أنه من المنتظر أن يستأنف مجلس الجامعة جلسته اليوم الثلاثاء لاستكمال استعراضه للتطورات الجارية في السودان ودعم جميع أشكال التنسيق العربي للتعامل الشامل مع الأزمة.