هيئة الإذاعة البريطانية تكشف تفاصيل إعادة المواطنين البريطانيين من السودان.. ماذا قالت؟

قالت هيئة الإذاعة البريطانية، ان آخر الرحلات الجوية لإعادة المواطنين البريطانيين من السودان أقلعتا من مطار قرب ميناء بورتسودان على البحر الأحمر، لتركز المملكة الان على جهودها الدبلوماسية لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وكانت آخر رحلة جوية عسكرية بريطانية قد أقلعت من مطار عسكري السبت، قرب العاصمة السودانية الخرطوم، وبذلك أجلت بريطانيا نحو 2200 شخص من السودان.

وقالت الحكومة البريطانية إنها أنهت رحلات الإجلاء من قاعدة وادي سيدنا العسكرية قرب الخرطوم، بعد تراجع طلبات المساعدة من المواطنين البريطانيين في السودان، "والوضع الأمني المتدهور" على الأرض، حيث أقلعت آخر طائرة عسكرية من القاعدة السبت.

ووردت تقارير عن غارات جوية ومعارك مستمرة خلال الأيام الماضية، رغم الهدنة الإنسانية المؤقتة التي أعلنها الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع.

وقالت لندن إن عمليات الإجلاء من السودان "هي أطول، وأضخم عملية إجلاء جوي" من قبل أي دولة غربية، حيث شملت أكثر من 2197 شخصا، تم إجلاؤهم من منطقة حرب، ويضم العدد 1087 شخصا من دول أخرى بينها الولايات المتحدة وألمانيا.

وأشارت الخارجية البريطانية إلى أن "الوضع يبقى هشا، وقدرتنا على الإجلاء يمكن أن تتغير في أي لحظة"، وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: "نوجه الشكر لكل العاملين، وجنود الجيش، الذين شاركوا في الجهود الاستثنائية، لإعادة 2197 شخصا إلى بر الأمان من السودان حتى الآن، وهي أكبر عملية إجلاء تقوم بها دولة غربية".

وأضاف "بينما يتحول التركيز إلى عمليات الإغاثة، والجهود الدبلوماسية، سنستمر في بذل كل جهدنا للدفع نحو الوصول إلى وقف طويل الأمد لإطلاق النار، ووقف العنف في السودان".

وتدرس الخارجية عدة خيارات بينها التعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية لتنسيق جهود الإغاثة في السودان، لكن القلق يتمحور حول رغبة بعض المواطنين البريطانيين من أصول سودانية، استقدام أقاربهم الذين لا يحملون الجنسية.